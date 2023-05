Quattro comuni modenesi al voto, urne aperte domenica e lunedì

Urne aperte domenica 14 e lunedì 15 maggio per i residenti di quattro comuni modenesi, ricompresi nella tornata delle elezioni amministrative 2023. Si tratta di quattro piccoli comuni, Serramazzoni, Polinago, Guiglia e Camposanto, in cui i cittadini saranno chiamati ad esprimesi per scegliere il sindaco ed eleggere il Consiglio Comunale.

Dove si vota

I quattro comuni modenesi sono caratterizzati tutti quanti dalla ricandidatura dei sindaci uscenti e per una contrapposizione classica tra gruppi civici di centrodestra e di centrosinistra, senza la presenza di altre forze nazionali, nè simboli di partito.

E' il caso di Polinago, dove Gian Domenico Tomei (csx) difende la carica dalla concorrente Simona Magnani (cdx), come 5 anni fa. Situazione analoga a Guiglia, dove è Iacopo Lagazzi (csx) a cercare la riconferma contro il giovane sfidante Emiliano Bettelli (cdx). A Camposanto si ricandida la sindaca uscente Monja Zaniboni (Csx), mentre la lista di centrodestra ripropone Daniele Manfredini.

Più articolata e meno netta la situazione di Serramazzoni. Qui il sindaco uscente Claudio Bartolacelli incassa il sostegno di parte del centrodestra e si confronterà con altri due sfidanti. Da un lato Simona Ferrari con "Noi per Serra", dall'altro Giorgio Zanoli con ""Rinascita". Due progetti civici in cui si mescolano nomi che hanno già calcato le scene della politica Serramazzoni con altre liste.

Quando si vota

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 14 maggio (ed eventualmente domenica 28 maggio) e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio (ed eventualmente lunedì 29 maggio). Subito dopo le 15 di lunedì inizierà lo scrutinio.

I documenti necessari

L’elettore deve presentarsi ai seggi munito di tessera elettorale e documento d’identità. Sulla tessera sono indicati il seggio, il numero e la sede della sezione a cui si è assegnati, il collegio e la circoscrizione di appartenenza. I documenti di identità accettati sono: carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione (ad esempio la patente di guida), anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolare ad assicurino l’identificazione dell’elettore; tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare); tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale (sempre munita di fotografia).

Come si vota

Nei comuni meno popolosi inferiori a 15 mila abitanti - come i quattro modenesi - il sindaco viene eletto, con un sistema maggioritario, in un turno unico: vince chi ottiene il maggior numeri di voti (un secondo turno è previsto solo in caso di parità di voti). Il rinnovo dei consiglieri comunali avviene contestualmente all’elezione del sindaco. Per ogni candidato a primo cittadino viene presentata anche una lista con i candidati consiglieri comunali. I due terzi dei seggi disponibili nel Consiglio comunale andranno alla lista del vincitore. Il restante terzo viene diviso in modo proporzionale tra le altre liste. Se presente una sola lista, sono eletti tutti i candidati alla carica di consigliere e il candidato sindaco collegato, a patto che la lista sia stata votata da almeno il 50% dei votanti e che sia andato a votare almeno il 40% degli elettori.

Non è possibile il voto disgiunto: non si può, cioè, votare per un candidato sindaco e per un consigliere che appartenga a una lista non collegata. Sulla scheda elettorale si può tracciare una ‘X’ sul nome del candidato scelto o sul simbolo della lista elettorale. Si può anche solamente esprimere una preferenza per il consiglio comunale, e questo viene considerato in automatico un voto per il candidato sindaco collegato a quel consigliere.