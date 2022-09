Elezioni, come riciedere il voto a domicilio se si è positivi al covid

I cittadini sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, potranno fare richiesta fino a martedì 20 settembre per essere ammessi al voto domiciliare in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre. Richieste successive saranno valutate e accolte in caso di disponibilità rimanenti nei seggi speciali Covid.

È possibile fare domanda via email (agli indirizzi elettorale@cert.comune.modena. it o elettorale.leva@comune. modena.it) inviando il modulo con dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e un certificato medico (tramite il form pubblicato su www.ausl.mo.it/voto- certificato-isolamento) non anteriore all’11 settembre che attesti la condizione di trattamento domiciliare o isolamento.

I cittadini che dovessero concludere l’isolamento secondo le indicazioni Ausl prima del 25 settembre dovranno comunicarlo all’Ufficio elettorale e potranno votare presso il proprio seggio.

Il voto domiciliare sarà raccolto, previo contatto telefonico, nella fascia oraria dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre, nel rispetto della libertà e della segretezza del voto e delle misure sanitarie e di sicurezza per il rischio contagio Covid-19.