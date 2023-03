Comitato di Indirizzo AIPo, la presidenza passa al lombardo Gianluca Comazzi

Nella seduta di oggi, 30 marzo 2023, il Comitato di Indirizzo di AIPo - formato dagli Assessori regionali delle quattro Regioni costitutive (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) con deleghe relative alle competenze dell’Agenzia – ha nominato il nuovo Presidente del Comitato nella persona di Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, con deleghe a Urbanistica, Paesaggio, Difesa del suolo e assetto idrogeologico, Programmazione integrata del territorio, Parchi aree protette e biodiversità.

Gianluca Comazzi, divenuto componente del Comitato di Indirizzo su indicazione del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, succede al già Assessore regionale lombardo Pietro Foroni, Presidente dal luglio 2022. L'Accordo istitutivo di AIPo prevede la rotazione della Presidenza ogni due anni tra le quattro Regioni istitutive e Comazzi rimarrà quindi in carica fino a luglio 2024. Immutati i restanti componenti del Comitato di Indirizzo: Irene Priolo (Emilia-Romagna), Marco Gabusi (Piemonte), Gianpaolo Bottacin (Veneto).

“Sono onorato di essere stato nominato come nuovo presidente dell’AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento nel campo della tutela del territorio e dell'ambiente. I miei più sentiti ringraziamenti ai colleghi del Comitato di Indirizzo Irene Priolo per l’Emilia-Romagna, Marco Gabusi del Piemonte e Gianpaolo Bottacin per il Veneto”. Lo ha affermato oggi l’Assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi.

“Mi è stato affidato un importante impegno che svolgerò mettendo a frutto le mie competenze e la mia esperienza maturata in anni di lotta per la tutela del territorio. Sono convinto che lavorando in coordinazione con le altre Regioni partecipanti e agli enti locali coinvolti, riusciremo a garantire la salvaguardia e la valorizzazione del fiume Po e del suo territorio, per il bene delle comunità locali e dell'ambiente” ha concluso l’Assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi.