Il Partito Democratico esulta per le vittorie, "A Modena un capolavoro politico"

Non potrà certo essere tacciata di falsa modestia Federica Venturelli, segretaria cittadina del Partito Democratico di Modena, che raggiante in conferenza stampa ha definito "un capolavoro politico" il risultato elettorale del suo partito e del candidato Massimo Mezzetti. A ragion veduta, come testimoniano i numeri.

Oggi il Pd modenese ha fornito una propria analisi del voto, chiaramente condita da toni entusiastici per le vittorie ottenute e per il consenso accresciuto. "Straordinaria soddisfazione per le europee - ha commentato il segretario provnciale Roberto Solomita - Abbiamo sfiorato il 40%, in grande crescita sia sulle scorse europee che anche sulle politiche dell'anno scorso e questo risultato è stato trascinato anche dal capolista Bonaccini che ha raccolto quasi 50.000 preferenze. Questo ci ha consentito poi, in caduta, di essere in una situazione di grande forza anche rispetto alle elezioni amministrative. Sono di grande evidenza i risultati dei Comuni più popolosi con particolare con il distretto ceramico: Sassuolo che abbiamo vinto al primo turno ci porta una grandissima soddisfazione".

"Eravamo fiduciosi, abbiamo lavorato al meglio delle nostre possibilità, però siamo stati premiati veramente quasi anche al di là delle nostre aspettative", aggiunge il segretario dem. Merito anche di una nuova politica delle alleanza, con coalizioni molto ampie che hanno ricompreso in diversi comuni sia i centristi che il Movimento 5 Stelle. Un esperimento che sulla carta presentava dei rischi, ma che gli elettori hanno premiato: "In larga misura siamo riusciti a far convivere con successo forze politiche diverse in coalizione ampia. Non era scontato", aggiunge Solomita.

Venendo al capoluogo, Venturelli sottolinea: "Il Partito Democratico raggiunge il 42% dei consensi: è un risultato frutto di più fattori. Il primo è il lavoro incessante che i volontari, i militanti e il gruppo dirigente del partito hanno svolto in questi mesi e anni, con più di 113 iniziative negli ultimi nove mesi. Abbiamo parlato di Modena e ai modenesi abbiamo raccontato qual è la nostra visione di città e di Europa. Abbiamo raccolto la grande eredità di questi anni di Giancarlo Muzzarelli continueremo a raccogliera nei prossimi".

I numeri vedono il Pd in crescita non tanto in termini di percentuali, quanto soprattutto di voti assoluti, anche a fronte di un calo dell'affluenza. La lista a Modena si è dimostrata forte, passando dalle 9mila preferenze personali raccolte nel 2019 alle oltre 14mila di quest'anno. Spiega Venturelli: "C'è stato anche un grande risultato rispetto al grido d'allarme che come Partito Democratico avevamo dato rispetto al voto moderato, che non si sente evidente rappresentato da questa destra, che invece ha riposto fiducia nei nostri confronti. Il Partito Democratico forte è perno di una coalizione ampia, basata su un patto politico".

In questa situazione di forza, paradossalmente il Pd si trova a diversi confrontare per la prima volta con un sindaco, Massimo Mezzetti, che non è espressione diretta del partito. Un confronto che ora verterà sulla formazione della giunta, che dovrà necessariamente tenere conto sia delle competenze in campo, sa degli equilibri di maggioranza.