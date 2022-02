Sospeso il Consiglio Comunale di Bomporto, arriva il commissario prefettizio

A seguito delle dimissioni da parte del Sindaco di Bomporto Angelo Giovannini, il Prefetto di Modena Alessandra Camporota ha proposto al Ministro dell’Interno lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bomporto, che sarà adottato con Decreto del Presidente della Repubblica. Si tratta della procedura prevista dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

Il Prefetto, inoltre, ravvisata la sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza connessi all’esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa dell’Ente, ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Bomporto e la nomina di un Commissario, che seguirà la gestione ordinaria del Comune per garantire gli adempimenti necessari alla vita del paese, ma anche questioni delicate come la gestione dei fondi del Pnrr. Si tratta del Dirigente Dr. Pier Luigi Piva, Viceprefetto, in servizio presso la Prefettura di Modena.

Il Commissario resterà in carica fino alla prossima tornata elettorale, che verosimilmente sarà entro l'anno. I cittadini di Bombporto, almeno sulla carta, dovrebbero tornare alle urne insieme a quelli di Novi e Castelnuovo, dove le elezioni amministrative sono previste proprio nel 2022.