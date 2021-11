Nuovo piano urbanistico entro un mese, al via i confronti in Commissione

Prende il via in Commissione consiliare il percorso che porterà entro la fine dell’anno all’assunzione del Pug, il nuovo Piano urbanistico generale. “La Giunta comunale – afferma l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli – ha scelto di demandare all’organo rappresentativo dell’intera comunità, il Consiglio comunale, l’assunzione del Piano, in modo da consentire un ampio confronto su quello che è un passaggio di straordinaria importanza, la definizione di uno strumento che viene rinnovato circa ogni 30 anni. E, anziché prevedere due Commissioni come previsto dal Regolamento, si è scelto di sviluppare un vero e proprio percorso per consentire ai consiglieri di discutere e approfondire le varie tematiche di cui il Piano è strutturato”.

Vandelli sottolinea poi che, con il nuovo Piano, la parola d’ordine è “rigenerare Modena: abbandoniamo il Piano dell’età dell’espansione, delle energie fossili e delle zonizzazioni – prosegue – per raccogliere le sfide di questo nuovo secolo con quello che sarà un Piano della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell'ibrido”.

La prima seduta di Commissione si svolgerà martedì 30 novembre e avrà come tema la legge regionale e l’architettura del Pug; ne seguiranno altre 6 o 7 sui temi dell’infrastruttura verde e blu, del produttivo e dei poli commerciali, della via Emilia e della città storica, del paesaggio, delle piattaforme e dei rioni, ma anche approfondimenti sulla tavola dei vincoli, del territorio rurale e dei criteri di valutazione delle trasformazioni complesse, oltre alla carta della trasformabilità, della disciplina del territorio urbanizzato e della disciplina della città storica. A seguire, saranno inoltre previste un paio di sedute dedicate al confronto, prima del passaggio in Consiglio comunale. Gran parte dei materiali sono già consultabili nella pagina dedicata al Pug del sito del Comune (www.comune.modena.it/piano-urbanistico-generale).

Alle Commissioni consiliari sul Pug sono stati invitati a partecipare anche i presidenti di Quartiere e, nel mese di dicembre, sarà organizzato un incontro con tutti i consiglieri: “Sulla base dell’attuale Regolamento – aggiunge Vandelli – i Quartieri si dovrebbero esprimere sul nuovo strumento prima dell’approvazione definitiva. Ci tenevo però a coinvolgerli già in questa fase e, dopo l’assunzione, organizzeremo ulteriori incontri di approfondimento in vista dell’adozione”.