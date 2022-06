Scritte no-vax sulla sede della Uil, la condanna di Muzzarelli

“I sindacati sono garanzia di libertà e tutela del lavoro e parte fondamentale del nostro sistema democratico: mi auguro davvero che vengano individuati i responsabili dell’ennesimo ingiurioso imbrattamento della sede di un sindacato”.

Lo ha affermato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli condannando le scritte oltraggiose, ancora a firma no vax, apparse questa volta sul muro della sede provinciale della Uil di viale Leonardo da Vinci, a Modena. Il sindaco ha quindi espresso piena e totale solidarietà alla Uil.

Nelle scorse settimane analogo trattamento era stato riservato alle sedi della Cgil di Modena e di Mirandola; sui fatti indaga ora la Questura. Nei giorni scorsi, i vertici di Prefettura e Questura di Modena avevano incontrato nel merito i rappresentanti delle segreterie Cgil, Cisl e Uil.

Solidarietà da Confesercenti Modena: "Ancora un attacco alle forme organizzate della vita democratica". Con queste parole Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena e Marvj Rosselli, Direttore Provinciale Confesercenti Modena, ribadiscono la condanna per la gravità del gesto: "Esprimiamo piena solidarietà alla sede provinciale della Uil per quanto accaduto. Crediamo che la violenza e gesti di questo tipo vadano sempre condannati".

"Auspichiamo che i responsabili vengano individuati e che azioni come quelle alla sede Uil e, in precedenza anche quelle ai danni della Cgil non si ripetano più" concludono Rossi e Rosselli.