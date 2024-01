Conferenza sulla ricostruzione di Mariupol sotto l'egida russa, è polemica

L’Associazione Culturale Russia Emilia-Romagna organizza a Modena, il 20 Gennaio alle ore 15.00 presso la sala civica di Via Viterbo 80 (Le Torri), una mostra-conferenza che fa discutere. Il tema è quello delle vicende legate alla città di Mariupol, che l'associazione descrive "città-simbolo della rivolta popolare del Donbass contro la giunta di Kiev, città martire dell’occupazione banderista durata 8 anni, affronta ora un veloce processo di ricostruzione sotto l’egida delle Istituzioni della Federazione Russia di cui è divenuta parte integrante".

Parteciperanno in qualità di relatori della conferenza il Presidente dell’Associazione Luca Rossi, il Console Generale della Federazione Russa Dmitry Shtodin, il rappresentante italiano del Movimento Internazionale dei Russofili (MIR) Eliseo Bertolasi e il giornalista indipendente Andrea Lucidi.

L'iniziativa chiaramente filorussa suscita contrasti in città. Ad intervenire è Paolo Zanca, commissario provinciale di Azione Modena, che propone una narrazione opposta: "Mariupol è il simbolo degli orrori inenarrabili degli orchi di Putin, non ultimo il bombardamento del Teatro Drama con 600 civili assassinati, di cui moltissimi bambini. Si è trattato di uno dei peggiori crimini di guerra compiuti dall’invasione russa, come riconosciuto anche da Amnesty International".

Zanca punta il dito contro l'Amministrazione comunale: "Sappiamo bene che i vari regolamenti comunali per la concessione di sale civiche sono stati redatti con l’intento di dare libero accesso ai servizi, ma a monte dei regolamenti c’è la politica e la storia, la giustizia, la verità non possono essere oggetto di mistificazione e esaltazione dei crimini di guerra, delle invasioni e della perdita di democrazia. Soprattutto in una città come Modena, una delle culle della Resistenza e della Lotta Partigiana, una delle città i cui abitanti, associazioni e enti si sono spesi per l’Ucraina e il suo diritto di esistere, una città che non può essere “sporcata” dai massimi esponenti della propaganda filo russa. Invitiamo il sindaco di Modena, come minimo, a dissociarsi da questa iniziativa e chiarire la posizione del Comune in merito all’invasione dell’Ucraina".

Dello stesso avviso il movimento Standforukraine.it: "L’amministrazione della città di Modena si è resa colpevole di aver affittato all’associazione Russia-Emilia Romagna una delle sue sale civiche, dando quindi il benestare a questa oltraggiosa conferenza su come la città distrutta dai russi di Mariupol stia “rinascendo” grazie alla presenza russa. La stessa presenza russa che si stima abbia provocato oltre 50.000 morti e la distruzione quasi totale dell’intera città. La russia che ha portato la morte e la violenza a Mariupol, radendo al suolo ogni cosa che trovava davanti, infliggendo torture e violenze ai civili innocenti. Non ci importa molto del pensiero degli organizzatori filo-russi di questa conferenza, ormai sono casi disperati, ma vogliamo soffermarci su come l’amministrazione comunale di Modena abbia permesso questo evento affittando una delle sue sale civiche. Non hanno mai aperto un giornale o guardato un telegiornale negli ultimi due anni? Affittano le loro sale civiche a chiunque senza chiedere nessuna giustificazione? E’ quindi possibile affittare una sala civica del comune di Modena per organizzare dei riti satanici o per promuovere la violenza su donne e bambini? Perchè in questo caso stiamo oggettivamente promuovendo la violenza e la morte".