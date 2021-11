UDU Modena e Reggio Emilia, rinnovati l'esecutivo e il coordinatore 

Sabato 13 novembre si è svolto il VI congresso di UDU Modena e Reggio Emilia, l'associazione della sinistra studentesca universitaria, presso la sala Corassori alla Cgil Modena cui la sigla è legata. Il congresso nella mattinata ha visto la presenza di autorità cittadine come l’assessore Bortolamasi e l’assessore Bosi, seguiti dall'intervento del consigliere regionale Sabattini. Hanno partecipato anche il segretario dell’FLC Claudio Riso, il segretario del Sunia Marcello Beccati, la segretaria della Fiom Stefania Ferrari e la segretaria confederale della CGIL Manuela Gozzi.

Non sono mancate poi le realtà giovanili e le associazioni con cui Udu ha collaborato negli ultimi anni come i Giovani Democratici di Modena e di Reggio Emilia, Unilibera contro le mafie, Legambiente e l’Anpi rappresentata da Lucio Ferrari.

Nella fase pomeridiana si è discusso il documento politico e la proposta del nuovo esecutivo. Dopo quattro anni lascia il suo incarico Alessio Dondi eletto nell’ultimo congresso del 2017.

“Abbiamo dovuto affrontare diverse sfide molto complicate in questi ultimi quattro anni”, ha fermato il coordinatore uscente,” la pandemia di sicuro a complicato molte cose ma non ci siamo mai arresi nel fare una rappresentanza di base e senza mai portare contenuti per migliorare la nostra città e la nostra comunità accademica.” Lascia quindi il timone dell’associazione insieme al suo esecutivo composto da: Matteo Ballotta, Laura Simoni, Gregori Filippo Calcagno e Giacomo Martinelli.

Il nuovo esecutivo è composto da Alessandro Bruscella come coordinatore insieme a Giovanni Viglione, Rossella Paciulli, Lucia Maggipinto, Jamal Hussein e Filippo Calandra. A nuovo coordinatore Alessandro Bruscella spetta il compito di guidare il sindacato verso una fase nuova di consolidamento del forte risultato delle elezioni del 2021 con una rappresentanza sempre più incisiva e approfondita.