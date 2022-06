Nessuno strappo nel M5S modenese: "Fedeli a progetto politico M5S di Conte"

I portavoce del MoVimento 5 Stelle dell'Emilia-Romagna a tutti i livelli, confermano "la loro piena adesione e condivisione al progetto politico del MoVimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte". Lo hanno rimarcato con una nota ufficiale: "Nessuno dei portavoce del MoVimento 5 Stelle ha scelto di seguire l'iniziativa politica del Ministro Luigi Di Maio, di cui prendiamo atto ma che non possiamo in alcun modo condividere poiché del tutto estranea e contraria ai principi fondamentali del MoVimento 5 Stelle. Mai ci apparterranno le logiche trasformiste e dei giochi di palazzo che riteniamo connotazione propria della vecchia politica dalla quale teniamo in maniera netta a rimarcare la nostra distanza".

"Il dibattito interno a ciascun partito rappresenta per noi elemento imprescindibile della sintesi politica, ma riteniamo che in alcun caso lo stesso possa legittimamente sfociare in attacchi - finanche infondati - diffusi a mezzo stampa al fine di screditare il proprio leader politico, ponendosi in tal modo in contrasto con le nostre principali disposizioni statutarie", spiegano i consiglieri.

"Al momento del voto gli elettori ci hanno conferito un mandato ben preciso. Le nostre energie e il nostro lavoro sono e saranno sempre orientate a perseguirlo fino in fondo - sostengono i grillini - Riponiamo piena fiducia in Giuseppe Conte la cui leadership è stata legittimata anche dal voto della nostra base, certi che sia la persona migliore per rappresentare come primo portavoce gli ideali e le battaglie del MoVimento 5 Stelle".