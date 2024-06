Mirandola, i nomi dei 16 consiglieri che entrano in Consiglio Comunale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L’Ufficio elettorale Centrale ha ratificato, nel pomeriggio di ieri, la nomina di Letizia Budri a sindaco di Mirandola. Contestualmente è stato confermata la lista dei Consiglieri – sia di maggioranza che di minoranza – eletti al primo turno.

La maggioranza sarà composta da 10 consiglieri. Il numero più significativo è quello della lista Letizia Budri Sindaco, collegata con il candidato eletto sindaco, che elegge ;arina Marchi, Luca Toselli, Cuca Carafoli e Selena De Biaggi. Tre consiglieri per la Lega: Guglielmo Golinelli, Marco Donnarumma e Giuliano Tassi. Fratelli d'Italia elegge invece Massimiliano Russo e Lisa Secchia. mentre Forza Italia manda in consiglio il solo Antonio Tirabassi.

Sono invece 6 i componenti dell'opposizione, a partire dal candidato sindaco del centrosinistra uscito sconfitto, Carlo Bassoli, e dal candidato di +Mirandola che con lui si era apparentato, Giorgio Siena. Il Partito Democratico elegge tre consiglieri Anna Greco, Alessandro Guarda e Laura Bernaroli, mentre la civica +Mirandola elegge anche Enrico Gatti.

Ricordiamo che in caso di nomina in Giunta di uno dei consiglieri di maggioranza, tale posto in Consiglio Comunale sarà sostituito da altrettante surroghe.