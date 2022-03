Sostegno ai profughi e alimenti a Kiev, l'appello del Consiglio Comunale

Continuare a sostenere i profughi in arrivo anche a Modena dall’Ucraina, attivando, in collaborazione con le altre realtà istituzionali e associative del territorio, “una rete di accoglienza” e sviluppando un canale diretto “per l’invio di generi di prima necessità diretto alla popolazione in guerra”.

È l’invito che rivolge all’Amministrazione comunale la comunicazione presentata in Consiglio nella seduta di oggi, giovedì 3 febbraio, a firma dei capigruppo consiliari di Pd, Sinistra per Modena, Europa verde – Verdi, Modena civica, Lega Modena, Movimento 5 stelle, Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia e Forza Italia. L'unica a non firmare il documento è stata Beatrice De Maio, capogruppo di Modena Sociale.

La comunicazione, letta in aula dal presidente dell’Assemblea Fabio Poggi a nome dei consiglieri firmatari, sottolinea la condanna “per l’invasione dell’Ucraina”, sollecitando quindi “l’immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari della Russia che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dello Stato”.

Richiamando a questo proposito pure una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il documento auspica lo svolgimento di “ogni iniziativa multilaterale e bilaterale utile a una de-escalation militare e alla ripresa di un percorso negoziale tra Kiev e Mosca”; nel frattempo, esprimendo “pieno sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni”, si invita il Comune a proseguire le attività di sostegno a favore della popolazione colpita dal conflitto, ricordando infatti “che Modena nella sua storia ha saputo essere sempre terra di accoglienza”.

La seduta del Consiglio comunale di oggi si è anche aperta con un minuto di silenzio in onore delle vittime della guerra. A nome dell’Assemblea, il presidente Fabio Poggi ha espresso “doverosa vicinanza al popolo ucraino che sta vivendo giornate drammatiche” e, sottolineando la “ferma condanna dell’invasione” del Paese dell’Est Europa, ha auspicato “che il conflitto termini prima possibile, con l’obiettivo di porre fine, quindi, alle sofferenze e alla difficoltà che tante famiglie stanno subendo”.