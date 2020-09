Conte arriva a Ponte Alto, intervista sul palco della Festa del Pd

Oggi, 8 settembre, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà alla Festa nazionale dell'Unità in corso a Modena (Ponte Alto), dove, nella Sala dibattiti, alle 20.30, sarà intervistato da Maria Latella.

Di ritorno da Beirut, dunque, il premier calcherà per la prima volta il palco di una festa del Partito Democratico, nuovo alleato di governo. L'incontro sarà pubblico, ma con le consuete restizioni in vigore all'interno dell'area di Ponte Alto necessarie a garantire la sicurezza.

Il programma della Sala dibattiti di domani avrà inizio alle ore 18.30 con l'incontro 'Per una nuova stagione di diritti e di riforme. A cinquant'anni dallo Statuto dei lavoratori' con Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, Vincenzo Colla, assessore al Lavoro della regione Emilia-Romagna, Marco Miccoli, responsabile Lavoro della Segreteria nazionale del PD, Francesca Puglisi, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Linda Laura Sabbadini, direttore generale dell'ISTAT. Coordina Giorgio Tonelli.

A seguire, alle 19.30, 'Protezione Civile, volontariato, nuove forme di cittadinanza attiva: se non ora, quando? A quaranta anni dal terremoto in Irpinia e Basilicata' con Vasco Errani (collegato in videoconferenza), Giovanni Legnini, commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 2016/2017, il professor Giovanni Moro, Stefania Pezzopane, deputata abruzzese del Pd, Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. Coordina Stefano Ferrante.

Infine, alle 21.30, dopo l'intervista al premier Conte, il programma si chiudera' con l'incontro 'Le radici e le ali. Una nuova (ri)generazione politica', con Giacomo Bottos, direttore della Rivista Pandora, Marco Furfaro, responsabile Comunicazione della Segreteria nazionale del PD, Alberto Guidetti e Nicola Borghesi, esponenti de Lo Stato Sociale, Michele Serra, Giulia Trappoloni, esponente del movimento delle Sardine. Coordina Fabrizio Monari.

(fonte DIRE)