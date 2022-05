Referendum, convegno organizzato dalla Lega per presentare le ragioni del sì

Il 7 maggio presso il ristorante Vinicio di Modena si terrà un evento organizzato dal comitato referendario “Io dico Sì” dell'atteso referendum della giustizia che i cittadini dovranno votare il 12 giugno prossimo.

“E’ un appuntamento molto importante di divulgazione dei quesiti del referendum, dopo la grande raccolta firme fatta la scorsa estate che ha visto le file ai banchetti, questo evento corona quel percorso che deve vedere la più ampia partecipazione dei cittadini“ afferma Davide Romani Referente Lega per la provincia di Modena.

Prosegue Valentina Mazzacurati Referente Regionale referendum Lega, “Vorremmo che tutti i cittadini ricordassero quanto sia necessaria una riforma profonda della Giustizia. La Giustizia interessa tutti i cittadini di qualsiasi età ed estrazione, ed interessa anche a chi tutti i giorni vi opera: Magistrati, cancellieri, dirigenti e funzionari. I referendum non sono certamente la panacea di tutti i mali ma sono l’inizio di un cambiamento radicale che il paese aspetta da anni. L’inefficienza del nostro sistema giudiziario scoraggia gli investimenti, aumenta il costo del credito e riduce il tasso di occupazione e di partecipazione al mercato del lavoro. Il rapporto 2021 della Banca Mondiale colloca l’Italia al 122esimo posto su 190 per la categoria tempo e costi delle controversie. L’Italia per riacquistare fiducia anche verso i cittadini ha bisogno di cambiare passo”.

“Sarà un evento che vedrà tra i relatori il Segretario Federale della Lega Matteo Salvini (collegato via Zoom), il Magistrato Dott. Ziroldi Presidente FF del tribunale di Bologna, il Pubblico Ministero Imperato, il Prof. Avv. Pini dell’Unimore, il Presidente della Commissione Giustizia del Senato Ostellari e l’On. Vitiello di Italia Viva, ed anche l’Avv. Cerniglia rappresentante nazionale dei giovani avvocati. Vi aspettiamo sabato da Vinicio per approfondire insieme i 5 quesiti. L’evento sarà trasmesso anche in diretta facebook.” Concludono Romani e Mazzacurati