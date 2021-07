Costantini al fianco di Amazon: "Controlleremo, ma sono qui a testa alta"

"Non è facile essere qui per un sindaco di sinistra, non è facile accostare la propria faccia a quella di Amazon. Ma sono qui oggi e ci sono a testa alta, non metto la testa sotto alla sabbia di fronte ai cambiamenti internazionali". Così il sindaco di Spilamberto, Umberto Costantini, certifica la bontà del nuovo centro di smistamento di Amazon che verrà inaugurato a inizio ottobre nel suo territorio comunale. Il cantiere corre veloce al punto che il presidente della Provincia, Gian Domenico Tomei, dice dal palco che "sembra già quasi tutto pronto".

Al sopralluogo che si è tenuto in mattinata, con addetti ai lavori e giornalisti, hanno confermato iter e tempistiche dei lavori Oreste Tagliaferri, responsabile dei centri di smistamento Amazon in Italia e Spagna, e Eric Veron, general manager di Vailog, la società che concretamente sta costruendo lo stabilimento d'intesa con il colosso dell'e-commerce. Verranno assunte entro tre anni 200 persone a tempo indeterminato, anche se all'inizio della vicenda sembravano poter essere di più, e questo conta molto per Costantini e la sua amministrazione. Ma nel patto alla base del nuovo super sito da 80 milioni di euro e da oltre 35.000 metri quadrati che sorge nel comparto industriale di Rio Secco, a meno di quattro chilometri dal casello di Modena Sud e a meno di tre dal centro abitato di Spilamberto, ci sono anche una pista ciclabile (ridimensionata dai comitati 'contro'), una rotatoria e altri interventi viari. Del resto, col nuovo centro a regime si stima un impatto di oltre 2.000 nuovi veicoli in transito ogni giorno.

Continua a margine Costantini, dopo aver ricordato di essere di sinistra nel suo discorso dal palco del cantiere: "Viviamo in un mondo semplicistico, dove si viene troppo spesso accusati di essere pro o contro una certa azienda o un certo stile. Ma credo che fare politica oggi significhi governare la complessità, e quindi dovremmo farci un esame di coscienza tutti". Più sulle 200 assunzioni, "saremo comunque attenti, rispetto a questo stabilimento all'avanguardia di un'azienda all'avanguardia, affinché tutte le regole vengano rispettate- assicura il primo cittadino del Pd- e ci possa essere davvero questo beneficio per i territori. Se non ci sarà, faremo la nostra parte e ci faremo valere". Finora, comunque, "abbiamo lavorato con serietà, tutti, e in questo territorio se un imprenditore vuole investire lo accogliamo, che si chiami Amazon o Mario Rossi. Dopo aver avviato tutta la procedura per poter dire 'sì' ad Amazon nel 2018, oggi, dopo tre anni, siamo molto contenti: il cantiere è proseguito spedito e senza disagi, in un periodo in cui l'Italia si è trovata in lockdown. Anche per tutto l'indotto questo insediamento diventa un'opera importante, in chiave ripartenza. Le 200 assunzioni previste in tre anni sono dirette e poi ci saranno quelle indirette, che saranno anche di più".

E questo, evidenzia Costantini, "diffonde entusiasmo nel territorio, ci sono tante famiglie e tante donne, soprattutto: non siamo distanti dal centro di Spilamberto, lo ricordo, e molte del persone che abitano in zona potranno trovare lavoro qui". E l'impatto? "Sicuramente ci sarà un aumento del traffico, da e per il casello. Siamo a 3-4 chilometri di distanza ma la strada di collegamento è una statale, fatta apposta per sopportare aumenti alla circolazione dei mezzi. Se non vicino a un casello, comunque, mi chiedo- puntualizza il sindaco- dove si sarebbe potuto realizzare un insediamento del genere... Il bilancio costi-benefici dell'operazione Amazon è a favore, anche in prospettiva: l'importante e governare il cambiamento, invece di subirlo. Ci muoveremo per ottenere ulteriori sviluppi e novità dal punto di vista della viabilità della zona".

(DIRE)