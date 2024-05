Due nuovi ingressi, a Modena si candidano a sindaco anche Chiara Costetti e Marco Meschiari

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Così come cinque anni fa, anche le elezioni amministrative del 2024 vedranno un totale di sette candidati sindaco sfidarsi sotto la Ghirlandina. Si è infatti conclusa positivamente la raccolta firme di altri due candidati sindaco che finora non avevano ancora ufficializzato la loro corsa: Chiara Costetti e Marco Meschiari.

Chiara Costettti, avvocato del foro di Reggio Emilia, è una figura già piuttosto nota in città: da anni infatti guida il comitato "RespiriaMO aria Pulita Modena", protagonista di diverse battaglie ambientaliste che sono state incentrate in particolare sulle vicissitudini del Villaggio Artigiano e della Madonnina legate alle fonderie di via Zarlati.

E proprio "RespiriaMo Aria Pulita" è la denominazione della lista che sostiene Costetti alla carica di sindaco, I candidati consiglieri sono: Pietro Bertolasi, Maria Cristina Martinelli, Sabrina Virdi, Gessica Grisanti, Elisa Sentimenti, Giuseppe Pezzuto, Massimo Neviani, Sabrina Bulgarelli, Raffaele Petrone, Valentina Modica, Antonio Iannace, Luigi Panozzo, Alex Bassoli, Carmine Marra, Vito Paradiso, Lorenza Zanoni, Iotti Linda, Arturo Antonucci, Vivian Eguaoven, Emanuele Pini, Assunta leone, Silvia Martinelli e Ivano Savigni.

Forse meno noto, ma non certo meno attivo è Marco Meschiari, referente in città del Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità). Il partito politico nato ormai 5 anni fa ha preso le mosse dalla libertà di scelta in ambito vaccinale (ancora prima del covid), per poi spaziare su molti altri temi legati ai diritti individuali e alla salute.

A comporre la lista dei 3V Verità e Libertà in città ci sono 26 candidati consiglieri: Gabriele Levoni, Emanuela Veronesi, Alessandra Contigiani, Andrea Resca, Magda Piacentini, Eliana Pecorari, Claudia Olivieri, Maria Loredana Antenucci, Greta Bergianti, Valentina Barbieri, Paolo Usocchi, Leda Fontana, Barbara Nora, Roberta Venturelli, Maura Zanella, Lidia Giuliano, Luigi Lorusso, Marco Davoli, ivo Luciano De Rosa, Paolo Caricati e Mauro Benati.