Covid, la Regione rinvia a domani l'ordinanza anti-assembramenti

L'ordinanza anti-assembramenti della Regione uscità domani per entrare in vigore venerdì, in tempo di dunque per il weekend. La misura, sulla quale il presidente dell'Emilia-Romagna si è confrontato coi colleghi di Veneto e Friuli Venezia-Giulia Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, si propone di stringere ulteriormente le maglie durante i fine settimana, diminuendo le occasioni di contagio nelle città: fari puntati dunque sullo shopping e gli assembramenti lungo le passeggiate.

L'obiettivo della Regione, che ha sentito anche i sindaci, è naturalmente evitare il 'declassamento' a zona arancione o addirittura rossa, una possibilità tutt'altro che esclusa, al momento, alla luce dell'andamento del contagio

(DIRE)