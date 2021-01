Residenzialità storica per le case popolari, campagna della Lega in tutti i comuni

Davide Romani, referente provinciale della Lega, annuncia una campagna politica sul tema degli alloggi popolari: "I nostri gruppi consiliari proporranno nei Consigli comunali e dell'Unione un ordine del giorno per valorizzare l'anzianità di residenza e ogni altro parametro utile a permettere l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica alle famiglie italiane in grave difficoltà economica e agli anziani che da troppo tempo sono in lista d’attesa”.

Spiega Romani: "È una questione di buonsenso e di equità. Laddove questi criteri sono stati introdotti, in particolare nella città di Ferrara guidata dal sindaco Alan Fabbri, è stato possibile ottenere un esito di giustizia per tutti i cittadini. L'esperienza ha fattivamente dimostrato che rivedere i parametri garantisce una risposta concreta ed equanime a tutte le categorie, evitando paradossalmente una discriminazione verso le famiglie italiane, che purtroppo sono colpite in grann numero dall'attuale crisi e che non devono essere penalizzate perché non provengono da un altro Paese. Si può e si deve cancellare questa disuguaglianza, proprio attraverso parametri che finalmente non lascino più indietro chi fino ad oggi è stato penalizzato nelle assegnazioni di case popolari: nuclei che nelle nostre comunità hanno da sempre vissuto, pagato le tasse e contribuito alla crescita e che si trovano ora in situazioni difficili, ma anche gli anziani soli, le famiglie con persone con disabilità, famiglie monogenitoriali, padri separati.

Fra i vari criteri quello della residenzialità storica attribuisce un punteggio agli anni di residenza in un determinato Comune, valendo, beninteso, a prescindere dalla nazionalità di provenienza. "E’ arrivato il momento di aiutare tutti, perché la povertà non discrimina gli italiani, gli anziani, le persone sole, da troppo tempo rimaste ai margini dell’attenzione politica e dei servizi", chiosa Romani.