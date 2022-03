Elezioni comunali, fissato l'election day insieme al referendum

E' appena arrivato il via libera del Consiglio dei ministri alla data per le amministrative e per i referendum sulla giustizia. Ci sarà un election day, il 12 giugno, in cui i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi anche sui quesiti referendari. Il secondo turno delle amministrative si terrà invece il 26 giugno.

Il territorio modenese vede solamente tre comuni al voto: Castelnuovo Rangone, Novi di Modena e Bomporto. Quest'ultimo comune ha "anticipato" il voto dopo le dimissioni del sindaco Giovannini. Trattandosi di tre comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, non è previsto il turno di ballottaggio (salvo il rarissimo caso in cui i candidati sindaco ricevano l'esatto identico numero di voti).

Il referendum sulla giustizia

I cinque quesiti ammessi dalla Corte costituzionale e che saranno oggetto del referendum sono: