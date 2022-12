Problema degli abbandoni scolastici, "Il Provveditorato non possiede i dati"

Una denuncia che arriva dai Gruppi consigliari di Fratelli d'Italia Modena e Lista civica Nuovo San Cesario e che riguarda il tema dell'abbandono scolastico. Secondo quanto riferito alle forze politiche, il Provveditorato non sarebbe in possesso dei dati sugli abbandoni scolastici.

Nel luglio scorso i gruppi fecero pervenire al Provveditore una richiesta congiunta per conoscere i numeri della dispersione scolastica negli ultimi cinque anni nelle scuole elementari, medie e superiori della Provincia. "Dopo cinque mesi e l’intervento del Difensore Civico è arrivata la risposta del Funzionario vicario che ha comunicato che i dati della dispersione scolastica non esistono perchè il Provveditorato non è solito raccoglierli. Una risposta che forse era meglio non ricevere. Chi amministra la scuola nella nostra Provincia non ha idea di quanti ragazzi abbiano abbandonato gli studi negli ultimi anni, compresi quelli difficili del covid e della didattica a distanza", spiega in una nota Elisa Rossini (FdI) e Sabina Piccinini (Nsc).

"Nessuno si preoccupa di capire se i numeri degli abbandoni scolastici siano costanti nel tempo e legati a casi isolati o se invece sono in preoccupante crescita negli ultimi anni - attacca la consigliera - A nessuno viene in mente di considerarli possibili segnali di disagi che in futuro potrebbero traboccare, di un’inspiegabile avversione agli studi mai riscontrata prima. Si può far finta di niente solo se si è a conoscenza di numeri limitati e contenuti nel tempo, altrimenti l’indifferenza è inaccettabile".

Quanti sono dunque i ragazzi che ogni anno rinunciano alla scuola, quando la scuola è spesso l’unica opportunità? "Questa domanda esige una risposta dalle Istituzioni. Troppo facile non intervenire perché non si è voluto sapere così niente e nessuno si mette in discussione e si prosegue con la normale amministrazione", chiosano Rossini e Piccinini.