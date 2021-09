Degrado e accampamenti al Cimitero San Cataldo. Aimi "Va messo un freno alle scellerate politiche migratorie"

"Modena, degrado e sudiciume senza fine. Ora anche al Cimitero di San Cataldo le prime avvisaglie di quel campo profughi a cielo aperto che tanti anni orsono, in tempi non sospetti, avevo preconizzato si sarebbe trasformata la città di Modena se non si fosse messo un freno alle scellerate politiche migratorie."

Così il Sen. Enrico Aimi Coordinatore Regionale di Forza Italia si esprime in merito alla situazione ai margini del Cimitero San Cataldo

"Il numero dei clandestini è ora decisamente fuori controllo. -Prosegue Aimi- Le case popolari non sono sufficienti nemmeno per arginare la fragilità economica di tanti italiani, e la più parte sono occupate, con titolo o senza titolo, prevalentemente da cittadini stranieri. Parliamo di accoglienza, senza avere la possibilità concreta di praticarla. Mi viene il sospetto che la sinistra sia affetta da una forma di megalomanite politica acuta: pensa che l’Italia possa in solitaria salvare il mondo dalla miseria. Un utopia pericolosa. Gli aiuti vanno invece diretti nei Paesi di provenienza, siglando contestualmente accordi internazionali bilaterali di rimpatrio. Tende e bivacchi al Cimitero Monumentale sono la plastica raffigurazione di un fallimento annunciato. Diciamola tutta: se non ci sono le condizioni primarie per ospitare, a partire da quelle igieniche e di sicurezza sanitaria, si impone l’assunzione di necessari provvedimenti di espulsione. L’autunno è alle porte. L’amministrazione si svegli e reagisca al degrado galoppante. Altro che festival della filosofia. Qui, a Modena, è in perenne replica quello del degrado.” Così conclude il Sen. Enrico Aimi.