Degrado alla Stazione Piccola. Spaggiari: "Una cittadella del degrado dimenticata da Muzzarelli"

"Una situazione sempre peggiore, imbarazzante, la cui responsabilità è di chi ha amministrato la città negli ultimi anni, Giancarlo Muzzarelli e le sue giunte; incapaci di mantenere un monumento della città in uno stato dignitoso e di valorizzarlo." E' questo l'attacco che Manuela Spaggiari, Segretario provinciale di NOI MODERATI, fa alla politica modenese in merito alla situazione di degrado e abbandono della Stazione Piccola.

"Questa mattina - prosegue Spaggiari -(domenica 27 agosto 2023) la situazione è ulteriormente peggiorata, i vagoni sono da tempo occupati da sbandati e tossicodipendenti, la novità è che anche l'ex officina e i suoi uffici sono ora rifugio per alcuni stranieri che hanno rotto i vetri delle finestre e occupato le stanze. Fuori siringhe, biciclette rubate, birre e un degrado diffuso di cui il Sindaco si dovrebbe vergognare. Cos'ha fatto in questi anni, oltre a far promesse che mai manterrà? Sono senza parole."

"La Stazione Piccola - afferma Spaggiari- è uno degli esempi della più totale incapacità di governare e di mancanza di visione di un Sindaco e di un partito privo ormai di idee e di sensibilità. Da un lato l'abbandono di un monumento storico che in tutte le città civili sarebbe curato e valorizzato, dall'altro una presunta accoglienza e rispetto per gli ultimi che Modena non ha più da tempo. Non è possibile accettare che vi siano persone che vivano in queste condizioni, che nessuno sappia chi sono e cosa fanno in città. Poi il tema della sicurezza, esploso con i recenti, gravi, fatti di cronaca. Ghetti su ghetti, -conclude - che rendono la situazione modenese ancora più esplosiva."