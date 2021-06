Vignola, nuove deleghe per gli assessori Smeraldi e Peci e per il consigliere Cavani

Novità in seno alla Giunta Muratori per un focus specifico su alcune tematiche

Sulla base delle specifiche esigenze emerse in questi mesi, nuove deleghe sono state assegnate in Giunta e a un consigliere comunale. L’assessore Mauro Smeraldi unisce alle deleghe precedenti – Bilancio, Tributi, Progetti Europei, Democrazia e Partecipazione – anche la delega a “Quartieri e Decentramento”. L’assessore Niccolò Pesci si occuperà anche di “Centro storico” oltre a Lavoro, Attività produttive e Commercio, Urbanistica ed Edilizia Privata. Con decreto del sindaco, inoltre, è stata assegnata al consigliere comunale Enzo Cavani la delega “Rapporto con i cittadini in tema di educazione ambientale e coinvolgimento sulla tutela del verde pubblico”.

“Le integrazioni sia nel caso della Giunta sia nel caso del consigliere Cavani – spiega la sindaca di Vignola Emilia Muratori – nascono dalla necessità di porre una specifica attenzione su alcuni temi che, nel confronto con i cittadini e nell’esperienza amministrativa di questi primi otto mesi, sono emersi come bisognosi di un impegno ed energie ulteriori”.