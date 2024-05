Cittadella della Giustizia all'ex Manifattura, "Acquisto nel 2024 e 70 milioni per ristrutturare"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

“Da decenni si parla della realizzazione di una ‘Cittadella giudiziaria’ nella città di Modena che possa meglio rispondere alle esigenze di avvocati, magistrati, istituzioni locali e, soprattutto, dei cittadini. Si tratta di un’opera strategica necessaria per il territorio che prevede l’inserimento degli uffici giudiziari nel complesso della Manifattura Tabacchi, un ex impianto produttivo, da ristrutturare, situato alle porte del centro storico, in cui troverebbero posto sia le aule del Tribunale che gli edifici della Procura. La decisione del Governo è di acquistare finalmente il fabbricato dell’ex Manifattura da Cassa Depositi e Prestiti per 7.8 milioni già dal 2024 e, una volta acquistato, verranno investiti in totale 70 milioni di euro per adeguare il fabbricato alle necessità della giustizia modenese, a dimostrare chiaramente la vicinanza del Governo alla città".

Lo ha dichiarato ieri il sottosegretario al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro, a seguito di una visita che ha toccato prima il carcere di Modena , poi l'area dell'ex Manifattura Tabacchi insieme ai vertici locali di Fratelli d'Italia e al candidato sindaco Luca Negrini.

Il tema è sul piatto da diversi anni e ha attraversato più governi: nei mesi scorsi era già arrivata notizia della trattativa con CdP per l'acquisto dell'immobile oggi in stato di abbandono, mentre è di queste ore la notizia che da Roma i fondi disponibili al recupero dello stabile saranno 70 milioni, in aumento rispetto ai 56 predisposti nel 2021.

Altro problema annoso riguarda la precarietà del personale, tra magistrati e amministrativi." Il Tribunale di Modena è il secondo più grande per numeri della regione Emilia Romagna, ma ciò nonostante da anni soffre una crisi endemica di personale amministrativo e giudiziario e sotto questo profilo il Governo si è impegnato a coprire in questo senso il fabbisogno entro il 2026”, ha concluso il sottosegretario.

“Sono molto contento della visita del sottosegretario Delmastro - ha detto il candidato sindaco per il centrodestra Luca Negrini - Ho avuto modo di poter ragionare con lui delle varie dinamiche locali che però necessitano di una grande attenzione anche da parte del Governo centrale, con l’auspicio di poter lavorare in futuro insieme, a quattro mani, garantendo che le esigenze del territorio siano sempre attenzionate anche da Roma, grazie ad una chiara visione comune".