Elezioni. Baccolini sorride a Nonantola: "Grazie a tutta la squadra"

"Sono felice, orgogliosa e, francamente, molto commossa della vittoria. Eravamo fiduciosi, dopo essere arrivati a un soffio sin dal primo turno: sarebbe stato un risultato straordinario non essendosi presentato unito quello che vorrei definire, genericamente, il mondo progressista. I successi, in politica come nella vita, non arrivano per caso ma sono il frutto di tanto lavoro sul territorio, tanta dedizione, tanta progettualità e idee giuste".

Lo ha dichiarato Tiziana Baccolini, neoeletta sindaca di Nonantola per il centrosinistra. "Grazie a tutta la squadra, alle candidate e ai candidati, alle liste, alle volontarie e ai volontari che hanno lavorato al mio fianco, supportandomi e, a volte, sopportandomi. Ha, infatti, pagato l’infaticabile lavoro di uno staff coeso al quale sono riconoscente e non posso che lodare per non aver mai ceduto di un centimetro, ma permettetemi di dire quanto il merito di questa vittoria vada, in primis, alla gente che mi ha assicurato la vittoria".

"Nonantola ha voluto darci un segnale e voglio garantire di averlo recepito e, conseguentemente, quanto sento, sentiamo, forte la responsabilità del governo, pronti a tessere il doveroso e naturale rapporto quotidiano fra istituzioni e popolazione - aggiunge la sindaca - Metteremo in pratica il programma e quanto promesso in campagna elettorale. Mi muoverò, ci muoveremo con la Giunta che renderò nota al più presto, con la voglia di governare in modo semplice, snellendo, ove possibile, la burocrazia. Lavorerò, lavoreremo, quindi con un occhio di riguardo alla popolazione in difficoltà, a quella anziana e giovanile, facendo un utilizzo attento delle risorse pubbliche. Sarà un governo responsabile, pertinente e coscienzioso, frutto del dialogo e della partecipazione di tutte e tutti, fuori e dentro il Consiglio Comunale".

“L’ottimo risultato di Nonantola al ballottaggio, con la vittoria di Tiziana Baccolini, a cui vanno le nostre congratulazioni, consolida la netta affermazione del Partito Democratico e della coalizione progressista nella gran parte della provincia di Modena.evidenzia il segretario provinciale dei Dem Roberto Solomita.

“Per quando riguarda Nonantola – continua Solomita – il 68% di Baccolini sancisce una vittoria larga, che non lascia dubbi, e anzi aumenta anche il numero assoluto dei votanti, mentre la sfidante Contursi ne perde rispetto al primo turno. A Mirandola, invece, pur nella sconfitta, va sottolineato come il centrodestra si affermi senza trionfare, anzi appena di un’incollatura, e che Budri, alla quale vanno naturalmente le congratulazioni e l’augurio di un buon lavoro, diventa Sindaca perdendo voti assoluti, circa 200 in meno rispetto al primo turno, al contrario di Bassoli, che invece ne guadagna quasi 400, e che ringraziamo per aver reso il Comune contendibile fino all’ultimo voto.”

“In conclusione, dunque, il centrosinistra si conferma saldamente al governo del territorio provinciale, con Sindaci riconfermati in 9 dei 10 centri sopra i 15mila abitanti, strappando anche Sassuolo al centrodestra, e complessivamente governando la stragrande maggioranza dei Comuni”, conclude.