Sassuolo, la Giunta perde due assessori; si dimettono Corrado e Angela Ruini

“Dopo una decisione meditata in questi ultimi tempi, per esigenze personali che non consentono il proseguimento del nostro mandato abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni da assessori del Comune di Sassuolo". La voce è duplice: quella dei due assessori del Comune di Sassuolo: Corrado Ruini. Assessore Bilancio e Istruzione e Angela Ruini, Assessore Cultura e Associazionismo. I due colleghi da oggi non fanno più parte della giunta EMnani, nella quale erano stati nominati dopo le ultime elezioni della primavera del 2019.

"Ringraziamo il Sindaco Menani per aver compreso questa scelta e per la fiducia che ha riposto in noi sin dall’inizio del mandato - spiegano i due assessori - Ringraziamo gli uffici comunali e tutte le persone con cui abbiamo condiviso l’esperienza fatta insieme, lavorando con passione e impegno per il bene della nostra comunità. Auguriamo a tutta la Giunta e all’Amministrazione Comunale di proseguire questo percorso di servizio raggiungendo obiettivi sempre più importanti e decisivi per la nostra città. Da parte nostra, manterremo la nostra massima attenzione e impegno per la nostra comunità”.

Negli ultimi mesi, in particolare, la posizione di Corrado Ruini era stata foriera di polemiche, alla luce delle posizioni no-Green pass dell'assessore leghista. Oltre alle dichiarazioni personali si era aggiunto il "caso" dei fondi destinati a interventi esterni nelle scuole superiori per portare posizioni "divergenti" sulla pandemia e sulla narrazione mediatica.

Per Angela Ruini, a sua volta contraria al Green pass, si tratta in realtà di un secondo passo indietro 'professionale' legato alla pandemia, visto che ha dovuto salutare anche la segreteria dell'asilo nido cittadino dove lavorava.

Un clima testo, quello in giunta, che vede oggi una svolta significativa, lasciando al sindaco Menani l'esigenza di riformare una squadra che perde un terzo dei suoi elementi.