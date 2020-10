San Possidonio, si dimmete il vicesindaco Gherardi

Il Vicesindaco del Comune di San Possidonio, Vasco Gherardi, ha rassegnato le dimissioni dalla sua carica nella giornata di venerdì 30 Ottobre 2020.

"Stamattina ho consegnato al Sindaco le mie dimissioni dalla carica di Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici, protezione civile e commercio – dichiara Gherardi - Le motivazioni di questa scelta sono unicamente lavorative, personali, maturate in un anno complicato e difficile soprattutto a causa dell’emergenza Covid 19".

Il Sindaco ringrazia Vasco Gherardi per il lavoro svolto, l’efficace e fattiva collaborazione in continuità anche con le precedenti amministrazioni “Con rammarico – dice il sindaco Carlo Casari - accetto questa decisione pur consapevole di rinunciare ad un valido collega e supporto per l’amministrazione comunale oltre che ad un amico"