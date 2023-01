San Felice, cambiamenti nel Consiglio comunale: Ferrari subentra a Golinelli

E’ stata effettuata una variazione nel Consiglio comunale di San Felice sul Panaro per il gruppo “Noi Sanfeliciani”. Fabrizio Ferrari subentra a Maria Golinelli che si è dimessa per motivi personali. La surroga del consigliere dimissionario è avvenuta nel Consiglio comunale dello scorso 26 gennaio. Ferrari subentra a Golinelli anche nella Commissione comunale Servizi sociali, Sanità, Volontariato, Pari opportunità e in quella per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.

Nel Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Maria Ferrari è stata sostituita da Francesco Pullè. L’Amministrazione comunale ringrazia Maria Golinelli per la serietà e l’impegno profuso per la comunità e porge un caloroso benvenuto a Fabrizio Ferrari, augurandogli buon lavoro.