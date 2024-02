Mirandola, il voto di giugno spacca il centrodestra. Si dimette l'assessore al bilancio

La crisi del centrodestra mirandolese in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno non si limita alle spaccature interne ai partiti, ma si riflette anche sul governo attuale della città. La Giunta del sindaco uscente Alberto Greco perde infatti uno dei pezzi principali: l'assessore al bilancio Roberto Lodi.

Lodi ha infatti rassegnato ieri le proprie dimissioni, non tanto per questioni legate all'azione amministrativa dell'attuale Giunta, ma in aperto disaccordo con le scelte sulle candidature per il voto di giugno. Lodi è infatti contrario alla scelta di Letizia Budri, indicata come candidato sindaco dalle segreterie di Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Scrive Lodi: "Ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di assessore per evidenti ragioni politiche.

Mirandola è stata trattata come pura merce di scambio, con arroganza e superficialità. Un'umiliazione inimmaginata. La solita politica mirandolese doma, priva di coraggio ed ancor più di prospettive. Si è imposta una candidatura che nei fatti o, meglio, nei non fatti, ha dimostrato tutta la propria inconsistenza. Ho cercato di difendere l'autonomia di Mirandola. Ho insistito perché si abbandonassero le bandierine e si cercasse una candidatura comune. Ho sperato in un vero cambiamento. Non sempre si vince".

Una bordata diretta alla candidata e ai partiti che la sostengono, i quali a loro volta stanno vivendo spaccature interne. Aldilà delle posizioni divergenti di singoli esponenti locali, la stessa Forza Italia al momento non partecipa alla coalizione, ritenendo Letizia Budri "inadeguata" per l'incarico: gli azzurri mirandolesi avevano proposto come candidato lo stesso Roberto Lodi. In campo c'era anche il nome, sostenuto da Fratelli d'Italia, dell'ingegnere Mario Maretti. I tavoli provinciali e regionali nei quali i partiti della coalizione si stanno confrontando hanno però indicato il nome di Budri.