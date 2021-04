Castelfranco Emilia, si dimette il vicesindaco Denis Bertoncelli rimette il suo mandato

“Una decisione allo stesso tempo tanto bella quanto realmente sofferta, con la quale mai avrei immaginato di dover fare i conti”. Potrebbero bastare queste poche parole per evidenziare il mix di sentimenti che stanno caratterizzando il momento personale, professionale e politico di Denis Bertoncelli: il vicesindaco di Castelfranco Emilia, recente vincitore di un importante concorso pubblico, ha infatti rassegnato le dimissioni da tutte cariche ricoperte nella Giunta Gargano, e andrà a ricoprire un ruolo tecnico presso un’altra Amministrazione della provincia di Modena.

Una decisione arrivata non certo come un fulmine a ciel sereno, la sua scelta di partecipare a questo bando “era stata infatti comunicata sin da subito a tutti i colleghi di Giunta, Sindaco Gargano in primis al quale – ha subito sottolineato l’ormai ex vicesindaco di Castelfranco Emilia - mi lega un rapporto di vera e propria fratellanza, oltre che di infinita stima. Dinanzi a questa opportunità professionale mi sono trovato davanti a un bivio e, con non poca difficoltà, ho fatto una scelta accettando quella che sarà una nuova sfida, tutta professionale ma sempre a servizio del Pubblico, alla quale mi approccio con grande entusiasmo. Nell’Ente in cui entrerò già dai prossimi giorni cercherò di portare tutta l’esperienza maturata in questi anni come architetto, come rappresentante delle Istituzioni, ma soprattutto come uomo legato, legatissimo alla straordinaria importanza del bene pubblico”.

Denis Bertoncelli, lo ricordiamo, è stato componente delle Giunte guidate da Stefano Reggianini e Giovanni Gargano e, attraverso le deleghe esercitate, ha partecipato, da protagonista in primissima linea, ai notevoli cambiamenti che negli ultimi anni stanno riguardando l’intero territorio di Castelfranco Emilia, mostrando doti non comuni grazie non solo al suo percorso professionale, politico ed istituzionale, ma anche in termini di attenzione ed estrema sensibilità nei confronti dell’intera cittadinanza.

“A Denis, a nome di tutta la nostra Città – dichiarano congiuntamente il Sindaco e tutti gli Assessori - va un immenso ringraziamento per il servizio reso con dedizione e generosità alla nostra comunità, e i migliori auguri di buon lavoro per tutto quello che lo aspetta nel suo futuro professionale. Con una piccola quanto granitica ed incontrovertibile certezza: la struttura tecnica dove Denis sta per prendere servizio, ha appena fatto il miglior “acquisto” possibile, di qui ad almeno i prossimi vent’anni. Chapeau”.