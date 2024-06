Modenesi al voto per le Europee e per 31 Amministrazioni comunali, urne aperte dalle ore 15

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Inizia la tornata elettorale a Modena e provincia. Si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale ed elezione diretta del Sindaco in 31 comuni (scheda azzurra) e per i membri del Parlamento europeo (scheda marrone). Seggi aperti sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Saranno 543.196 gli aventi diritto del territorio provinciale modenese chiamati ad esprimersi per eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo per i prossimi cinque anni, alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024. Dai dati forniti dalla Prefettura di Modena risulta che di questi, 266.409 sono uomini e 276.787 donne, suddivisi in 701 sezioni di cui 6 ospedaliere.

Oltre alle elezioni europee si voterà per il rinnovo degli organi di governo di 31 Comuni modenesi (su un totale di 47), in particolare per il rinnovo del Consiglio comunale e dell’elezione diretta del Sindaco e a queste elezioni sono chiamati al voto 448.856 cittadini modenesi, di cui 219.852 uomini e 229.004 donne.

Tra i Comuni con il maggior numero di aventi diritto, figurano Modena con 141.649 votanti, Carpi con 55.883 e Sassuolo con 31.970, mentre il Comune con il minor numero di votanti aventi diritto sarà Riolunato con 695 elettori.

Elezioni Europee

Modena fa parte della 'Circoscrizione nord-est', che comprende le regioni Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e determinerà 15 sui 76 seggi assegnati all’Italia nell’Europarlamento. Gli elettori possono esprimere la loro preferenza per una lista specifica facendo una ‘X’ sul simbolo e, di fianco, scrivere il nome di uno o più candidati. È importante ricordare che, in caso di più preferenze, almeno una di queste deve essere per un candidato di sesso diverso dagli altri, altrimenti le preferenze successive alla prima verranno annullate. Non è consentito il voto disgiunto (cioè votare per una lista e contemporaneamente esprimere una preferenza per un candidato appartenente a una lista differente). Il sistema elettorale italiano è proporzionale e suddivide i seggi tra le liste concorrenti in proporzione ai voti ricevuti.

I candidati alle Europee

Elezioni Comunali, 31 comuni al voto

Sono quasi 3000 i candidati inseriti nelle liste che si sono presentate all'appuntamento elettorale nei 31 comuni modenesi, mentre i candidati sindaci sono 88. Di seguito i dettagli per ogni territorio:

Comuni con più di 15.000 abitanti

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’elettore può esprimere:

un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno: il voto è valido anche per il sindaco collegato alla lista prescelta;

un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo: il voto è valido solo per il candidato sindaco;

un voto per un candidato sindaco e per una lista ad esso collegata, tracciando un segno sul relativo rettangolo e sul relativo contrassegno;

un voto per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata (voto disgiunto), tracciando un segno sul relativo rettangolo e sul relativo contrassegno.

Può altresì esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri compresi nella lista prescelta, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne esprime due, questi devono essere espressi a favore di due candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 9 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti

Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti l’elezione del Consiglio comunale è contestuale all’elezione del sindaco. L’elettore può esprimere un voto per un candidato sindaco (valido anche per la lista ad esso collegata), tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne esprime due, questi devono essere espressi a favore di due candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Comuni con meno di 5.000 abitanti

Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’elezione del Consiglio comunale è contestuale all’elezione del sindaco. L’elettore può esprimere un voto per un candidato sindaco (valido anche per la lista ad esso collegata), tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell’apposita riga.

È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.