Elezioni Amministrative, iniziano gli scrutini nei 31 comuni modenesi | LA DIRETTA

14.25 - La sua elezione era pressochè certa, potendo contare sul fatto di essere l'unico candidato in corsa. Eletto nel 2019, Alessio Nizzi si conferma sindaco di Fiumalbo anche per i prossimi 5 anni. E' sua la prima certezza delle elezioni amministrative in provincia di Modena. Il voto a Fiumalbo

14.15 - Le elezioni europee hanno visto imposti sul territorio modenese in particolare il Partito Democratico e più in generale la coalizione di centrosinistra. Se la situazione dovesse trovare sostanziale conferma, le amministrazioni uscenti troverebbero una sostanziale conferma. A Modena centrosinistra in netto vantaggio.

14.00- Archiviato lo scrutinio per le elezioni Europee, ai seggi si torna al lavoro per le schede relative alle elezioni Comunali. A Modena sono andati al voto 31 comuni su 47. Iniziano le operazioni di spoglio.