Direttore Assistenziale, la Giunta approva la nuova figura dirigenziale per le Ausl

Dopo gli scontri anche accesi delle settimane scorse con i sindacati e gli Ordini dei medici dell'Emilia-Romagna, la Giunta regionale ha approvato nella seduta di oggi il progetto di legge (tanto contestato) che introduce in tutte le aziende sanitarie la nuova figura del direttore assistenziale. In sostanza una sorta di 'super' manager infermieristico, che andrà ad affiancare il direttore generale e le altre figure ai vertici delle Ausl.

Proprio contro questo ruolo di primo piano riconosciuto alle professioni sanitarie si erano scagliati i sindacati e gli Ordini dei medici a livello regionale, parlando di una riforma che di fatto crea "15 poltrone in più" nelle aziende sanitarie e mina la figura del medico.

La Regione però ha tirato dritto. "Oggi la Giunta, come si era ripromessa di fare, ha approvato il progetto di legge per l'istituzione della direzione assistenziale come strumento di valorizzazione e responsabilizzazione delle professioni sanitarie- annuncia sui social l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini- ora la parola passa all'Assemblea legislativa, per compiere fino in fondo questa riforma attesa da decenni. L'integrazione fra tutti i professionisti sanitari rappresenta sempre più un valore aggiunto della sanità pubblica dell'Emilia-Romagna. C'è chi, in virtù di questa legge, acquisisce una nuova responsabilità, senza che nessuno arretri o diminuisca le proprie all'interno della direzione strategica delle aziende sanitarie", assicura Donini.

