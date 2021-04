Vaccini, Donini rassicura i medici di famiglia: "Proseguiremo la collaborazione in corso"

“I medici di medicina generale? Naturale ed essenziale il loro coinvolgimento per la prosecuzione della campagna vaccinale anti-covid19. Abbiamo appena formalizzato la richiesta per proseguire la collaborazione nella somministrazione della seconda dose di vaccino -con Vaxzevria- AstraZeneca- ai circa 78mila insegnanti e personale della scuola. Oltre a questo target, ho proposto loro di vaccinare con Pfizer e Moderna i caregiver familiari che assistono stabilmente persone che hanno bisogno di assistenza permanente, un target di 250mila persone. Oltre a proseguire l’impegno, operativo in alcune realtà, per le vaccinazioni a domicilio per le persone fragili”.

E’ quanto afferma Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute, a margine delle visite che sta compiendo oggi presso diversi punti vaccinali in regione.

“Il successo della vaccinazione alla popolazione- aggiunge Donini- ha bisogno del pieno coinvolgimento di tutti i professionisti della sanità. Per questo è indispensabile proseguire nella collaborazione con i Medici di medicina generale, che già sono impegnati intensamente su questo fronte. Certo, stiamo scontando tutti le incertezze legate alle disponibilità e alla tipologia di vaccini che vengono consegnati al Servizio sanitario regionale. Ma la vaccinazione prosegue a ritmi davvero importanti”

Le previsioni della Regione sono che, partire dalla settimana del 23 maggio, saranno distribuite 20.000 dosi/settimana di vaccino Pfizer e Moderna ai medici di Medicina generale.

Naturalmente, se ci saranno disponibilità superiori, le quantità -e il target- potranno essere ampliati.