Punto nascita di Mirandola, Donini: "Le abbiamo provate tutte, ma quasi impossibile cambiare"

Come preannunciato nel corso dell’ultima Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Provincia di Modena, nella seduta di mercoledì 15 febbraio è intervenuto l’Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini. È stato così accolto l’invito del Presidente della Ctss, Gian Carlo Muzzarelli che, in particolare a nome dei Sindaci dell’Unione dei Comuni Area Nord e di Mirandola, aveva richiesto la presenza dell’Assessore per un confronto ad ampio raggio sul tema dei Percorsi nascita a livello provinciale e sul Punto nascita di Mirandola.

In apertura Muzzarelli ha ribadito la necessità di sostenere il Sistema sanitario pubblico universalistico come obiettivo di tutti coloro che fanno parte della Conferenza. “La Regione ha aperto una fase di Stati generali della Sanità, ricevendo il contributo unanime della Ctss modenese”, ha sottolineato Muzzarelli ricordando “il disegno provinciale con un sistema di rete integrata ospedaliera, territoriale, sociosanitaria e tecnologica” che si potrà rafforzare con la realizzazione degli investimenti del PNRR, e l’elemento di assoluto valore rappresentato dal personale sanitario.

L’Azienda USL ha fornito ai presenti un aggiornamento su quanto già condiviso in occasione della precedente seduta (comunicati allegati), che rappresenta nei dati e nei risultati ciò che da anni nel territorio si sta facendo per il rafforzamento del Percorso nascita provinciale. La Dg Ausl Petrini ha ricordato come la difficoltà diffusa nel reperimento di specialisti ginecologi - nonostante la collaborazione tra professionisti di tutta la rete e il mantenimento dei canali di reclutamento sempre aperti - abbia costretto l’Azienda alla sospensione dell’attività di assistenza al travaglio-parto al punto nascita di Mirandola per ragioni di sicurezza. A fronte di ciò sono stati subito attivati canali di contatto diretto con le partorienti e più in generale con tutte le donne per esigenze ostetriche e ginecologiche per garantire la tempestività della presa in carico. “Sulla provincia di Modena il Percorso nascita sta dando buoni risultati e questo è un dato di garanzia per il sistema”, ha osservato la Ds Ausl Romana Bacchi che, dopo aver illustrato i principali indicatori, ha fatto un focus sulla situazione del Percorso nascita e del Punto nascita a Mirandola.

Dopo gli interventi dei Sindaci, nei quali non sono mancate le critiche, l’Assessore regionale Raffaele Donini ha fatto il punto anche sul caso specifico di Mirandola, spiegando in maniera molto chiara "le abbiamo provate tutte, non siamo stati con le mani in mano" ed evidenziando come sia stato tentato il tutto e per tutto per proseguire l'attività dei parti fino al momento in cui non è sopraggiunto il rischio clinico, fattore sul quale non si può passare sopra. "Più di così non potevamo fare per tenere aperto il centro nascita: quando non si trovano professionisti, quando abbiamo stressato al massimo i professionisti dell'area, quando abbiamo fatto ricorso all'esternalizzazione, quand abbiamo ignorato il parere tecnico della commissione nascita regionale. Cosa potevamo fare di più?"

In ogni caso il futuro pare quasi scontato il modo decisamente pessimistico sul fronte del personale, come lo stesso Donini ha ammesso: "Entro febbraio il Ministero ci dirà se il nostro progetto è valido o non è valido. Se lo sarà, andremo avanti, sempre se dovesse essere possibile reperire i professionisti. Ma siamo in una situazione quasi impossibile da cambiare.

Donini, analizzando la situazione nel complesso, ha poi analizzato anche la questione politicamente molto delicata del ricorso agli appalti esterni nella sanità pubblica: "Abbiamo pensato alle esternalizzazioni, che sono una distorsione del sistema - ha ammesso - Ne abbiamo fatto un uso parsimonioso e più limitato di altre regioni. Ma per mantenere aperti i reparti siamo andati in questa direzione, che per altro, va detto, mnon sempre garantisce la medesima qualità dei nostri professionisti. Stiamo cercando di limitare questa traiettoria, ma il nostro obiettivo è reciderla. Dobbiamo anche mandare un messaggio ai professionisti: non è che possono uscire dalle nostre dipendenze dalla porta per poi rientrare dalla finestra come liberi professionisti in una cooperativa. Se queste soluzioni diventano strutturali, è il meccanismo con cui il sistema si erode".