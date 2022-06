Via Ganaceto, "Dopo le molestie alle ragazzine nulla è cambiato"

"Pochi giorni fa il gravissimo episodio di molestie a due ragazze minorenni, i residenti di via Ganaceto ancora sotto shock, si aspettavano una pronta reazione delle istituzioni, invece tutto sembra come prima, nulla pare essere successo; vendita di alcolici fino a tarda notte e bivacchi di avventori completamente ubriachi sulle scalinate dell'Istituto Venturi fino alle tre del mattino; una situazione intollerabile che suona come una beffa dopo l'episodio accaduto il 2 giugno".

La denucia è di Manuela Spaggiari, consigliera del Quartiere 1 e Segretario provinciale di "Italia al Centro". Il riferimento è all'episodio che ha visto due minorenni palpeggiate da un giovane straniero, poi bloccato subito dopo dalla Polizia e arrestato.

"Il Sindaco Muzzarelli, peraltro anche assessore con delega alla sicurezza, quali risposte pensa di dare ai suoi cittadini residenti in via Ganaceto? Ha già telefonato a Questore, Prefetto e Comandante della Municipale per organizzare più controlli e verifiche sulle attività commerciali? - attacca Spaggiari - Ricordiamo inoltre che il regolamento di polizia locale prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico, strumento nato per contrastare fenomeni come quelli presenti in zona. Tutto al momento tace, davvero un pessimo segnale, soprattutto dopo quello che è successo".

Per la consigliera del centro storico, il Comune "da troppo tempo non reagisce ai preoccupanti fenomeni di ordine pubblico che sono nati negli ultimi anni, soprattutto in zona stazione centrale, uno su tutti quello dei Daisan, la baby gang che sta imperversando in centro storico ma non solo, con la 'sede' proprio tra la Manifattura Tabacchi e i Giardini Pubblici; una zona importante anche per il turismo, vista la presenza di tanti alberghi; questo però sembra poco interessare al Sindaco e ai suoi assessori. Neanche dopo la grave violenza subita da due ragazzine si pensa di intervenire?".