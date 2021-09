Elezioni amministrative di ottobre: Arturo Scotto a Pavullo e Finale Emilia

sabato 4 settembre Arturo Scotto a Pavullo e Finale Emilia per sostenere le liste "Pavullo Coraggiosa", "Sinistra Civica e Coraggiosa" e i candidati sindaci Stefano Scaruffi e Mattia Veronesi

Sabato 4 settembre Arturo Scotto, già deputato e attuale coordinatore politico della Segreteria nazionale di Articolo Uno sarà alle ore 11.00 a Pavullo, al banchetto di Pavullo Coraggiosa in via Giardini centro insieme al candidato sindaco Stefano Scaruffi per incontrare i cittadini.

Sempre sabato 4 settembre alle ore 18.00 a Massa Finalese, in Piazza Caduti della Libertà, iniziativa pubblica con i candidati di Sinistra Civica e Coraggiosa per Mattia Veronesi sindaco su "Sconfiggere la destra per il contrasto alle disuguaglianze e lo sviluppo sostenibile".