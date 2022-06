Elezioni Bomporto, il centrosinistra vince ancora. Eletta Tania Meschiari

A Bomporto le elezioni amministrative 2022 confermano sostanzialmente lo scenario di tre anni fa: il centrosinistra mantiene saldamente il governo del Comune, con il centrodestra che non supera il 30% e la civica Idee in Movimento che non supera l'11%..

Tania Meschiari viene dunque eletta sindaca di Bomporto con il 60% dei consensi: percentuale superiore a quell dell'elezione di Angelo Giovannini nel 2019, ma inferiore in termini di voti assoluti.

La rappresentante delal lista civica di centrodestra, Laura Gelatti, si accontenta del 28,85%, mentre il civico Salvatore Milone (affine al M5S) si ferma all'11,10%.

In questo scenario il centrosinistra ottiene la maggioranza assoluta dei seggi in Consiglio Comunale (8), mentre il centrodestra ne conquista 3 e uno spetta al candidato Salvatore Milone.

Anche a Bomporto l'affluenza alle urne è stata inferiore alla metà degli elettori. In totale si è recato ai seggi il 46,30% dei bomportesi. Tre anni fa l'affluenza era stata decisamente più elevata, pari al 67,97%.