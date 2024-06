Elezioni. Maria Grazia Modena : "Il 3,15%? Tra i migliori risultati di una lista civica non di sinistra dal dopoguerra"

Il giorno dopo le elezioni di Modena è tempo di tracciare le somme. Ed è così che Maria Grazia Modena che ha corso a queste amministrativa con la lista ModenaXModena fa il bilancio del risultato finale che l'ha vista ottenere il 3,15%(e un seggio in consiglio.

"Il risultato delle amministrative 2024 per il Comune di Modena per me è molto positivo, se si tiene conto delle difficili condizioni nelle quali mi trovavo come leader di una Lista Civica, senza partiti a supporto nè mezzi economici. Peraltro ho dovuto cimentarmi anche in un vero tour de force ancora più gravoso per chi come me è impegnato nella professione medica."

"Ho ottenuto certamente oltre il 3%, - dichiara la Modena - che è uno dei migliori risultati di una qualsiasi lista civica dal dopoguerra ad oggi nell'area non della sinistra; la cui dimensione è meglio comprensibile se si raffrontano i

risultati ottenuti da altri partiti minori. Voglio ringraziare le migliaia di elettori che hanno espresso la loro preferenza e la loro fiducia nella mia persona e nella mia lista. Confido che il sistema elettorale mi consenta di essere eletta in consiglio comunale e in questo caso mi impegnerò per la nostra comunità come ho sempre fatto nella mia attività di medico. Voglio infine ringraziare tutti i candidati della lista, ognuno dei quali senza mezzi se non quelli personali, si sono messi a disposizione impegnandosi in questi mesi con uno spirito di abnegazione ed entusiasmo."