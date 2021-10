Montefiorino, Maurizio Paladini è sindaco per la sesta volta

Maurizio Paladini è nuovamente sindaco di Montefiorino. E lo è per la sesta volta, non consecutiva, ovviamente. Con la sua lista "Civiltà montanara" Paladini ha raggiunto il 60,46% dei consensi. Al secondo posto si piazza Chiara Asti, civica di centrosinistra, che ottiene il 20,83% dei voti. Chiude in terza posizione Riccardo Coriani, civico di centrodestra, che si accontenta del 18,71%.

Alla luce di questi risultati la lista del sindaco ottiene la maggioranza assoluta con 7 consiglieri, mentre "CambiaMonte" ottiene due seggi e "Per Montefiorino" un solo seggio.

Alle urne si è recato il 65,45% degli aventi diritto, ben il dieci percento in più di cinque anni fa, quando votò il 55,29%.