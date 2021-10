Elezioni. A Pavullo Biolchini va al ballottaggio, lo sfidante è Venturelli

Anche il capoluogo del Frignano vedrà un secondo turno di ballottaggio. Il primo turno appena concluso e scrutinato consegna infatti una situazione di incertezza. A 19 sezioni scrutinate su 21 largo vantaggio per il sindaco uscente, Luciano Biolchini, la cui coalzione di centrodestra si ferma però intorno al 35%.

La vera sorpresa è nel nome di colui che sfiderà il primo cittadino uscente: il secondo posto è infatti ad appannaggio del giovane Davide Venturelli, candidato civico di "Insieme per Pavullo". Venturelli sfiora il 29% e supera i due candidati del centrosinistra. Amarezza quindi per Graziano Pattuzzi, ex sindaco di Sassuolo, che si ferma poco sopra il 25%, mentre Stefano Scaruffi (sinitra e M5S) non va oltre il 10.%

A Pavullo l'affluenza è stata significativamente più bassa rispetto alla precedente tornata. Il dato è infatti del 60,61%, contro il 67,51% del 2016.