Elezioni provinciali, soddisfazione del Pd: “Ottimo risultato"

“La lista del Partito democratico ‘Insieme per una nuova provincia’ ha fatto un ottimo risultato aumentando i suoi voti ponderati (da 42.942 a 45.125) e mantenendo la maggioranza assoluta di oltre il 52%. Riusciamo a rappresentare in Consiglio provinciale tutti i territori della provincia anche se passiamo da otto a sette consiglieri per la maggior partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle e soprattutto della destra, i voti ponderati totali sono passati infatti da 52.115 a 85.886".

Questa l'analisi di Davide Fava, segretario uscente del Pd modenese: "A questo proposito ci rallegriamo che anche la destra abbia capito che rappresentare i cittadini nei consigli provinciali è doveroso e giusto. Molto positivo anche l’ingresso in Consiglio di Mattia Veronesi con la lista ‘Civici, ecologisti e progressisti. Per una Provincia della sostenibilità’. Veronesi è persona seria e responsabile che rappresenta un valore aggiunto sicuramente importante. Faccio il mio in bocca al lupo a lui e ai nostri sette consiglieri Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena e candidato più votato di tutte le liste, Paola Guerzoni, sindaca di Campogalliano, Iacopo Lagazzi, sindaco di Guiglia, Maurizia Rebecchi, sindaca di Ravarino, Monja Zaniboni, sindaca di Camposanto, Maria Costi, sindaca di Formigine, e Fabio Poggi, presidente del Consiglio comunale di Modena; a tutti un buon lavoro”.