Elezioni Studentesche Unimore, si vota da remoto dal 19 al 23 aprile

Grazie alle consultazioni che riguardano migliaia di iscritti saranno eletti i rappresentanti egli studenti per il biennio 2020-2022. Cinque le liste in gara

Sono indette per la settimana del 19 aprile le Elezioni Studentesche dell'Università di Modena e Reggio Emilia per il biennio accademico 2020-2022, che si svolgeranno interamente da remoto.

Le liste ammesse sono Azione Universitaria - Studenti fuorisede, Giovani Universitari, Unione universitaria - Liste indipendenti, UsMore e Voce Attiva.

Gli organi per i quali i candidati concorreranno sono Senato Accademico (quattro rappresentanti), Consiglio di Amministrazione (due rappresentanti), Nucleo di Valutazione (due rappresentanti), Comitato per lo Sport Universitario (due rappresentanti), Consigli di Dipartimento (un rappresentante per Dipartimento, ovvero: Area Medica, Comunicazione ed Economia, Economia Marco Biagi, Educazione e Scienze Umane, Giurisprudenza, Ingegneria Enzo Ferrari, Scienze Chimiche e Geologiche, Scienze della Vita, Scienze e Metodi dell'Ingegneria, Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche, Studi Linguistici e Culturali), Conferenza degli studenti (un rappresentante per Dipartimento) e Consigli dei Corsi di Studio (un rappresentante per Dipartimento).

Le votazioni si terranno online lunedì 19 aprile (dalle 9.00 alle 17.00), martedì 20 aprile (dalle 9.00 alle 17.00), mercoledì 21 aprile (dalle 9.00 alle 17.00), giovedì 22 aprile (dalle 9.00 alle 17.00) e venerdì 23 aprile (dalle 9.00 alle 14.00).

Gli scrutini avranno inizio venerdì al termine delle operazioni di voto, e saranno effettuate presso un apposito seggio.