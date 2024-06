Mezzetti sindaco, tutti i consiglieri eletti e la "geografia" di Piazza Grande

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La netta vittoria di Massimo Mezzetti e del Partito Democratico non cambia in modo sostanziale la bilancia politica sotto la Ghirlandina - dove il centrosinistra primeggia senza soluzione di continuità - ma ridisegna la composizione del Consiglio Comunale per gli anni a venire. Il Pd ottiene infatti da solo la maggioranza assoluta, con 17 consiglieri su 32, mentre l'opposizione si "accontenta" di dieci seggi.

I risultati dei candidati sindaci

Massimo Mezzetti vince con il 63,81% dei consensi e fa meglio del suo predecessore (Muzzarelli) in termini di voti assoluti, anche in virtù di una colazione più larga rispetto al passato, con l'ingresso del M5S in maggioranza. Lo sfidante più accreditato, Luca Negrini, si ferma al 28,39%, peggiorando di ben 6mila voti assoluti il risultato del candidato del centrodestra del 2019 (Prampolini).

I restanti cinque candidati ottengono risultati piuttosto minimi, se non residuali: centrodestra e centrosinistra si spartiscono infatti da soli ben il 92% dei voti. Fa meglio degli altri concorrenti civici solo Maria Grazia Modena (3,15%), che riesce anche ad ottenere un seggio in consiglio. Male Claudio Tonelli, con Modena Volta Pagina che vede dimezzato il proprio consenso rispetto a 5 anni or sono. Piuttosto intangibile l'esperimento di Daniele Giovanardi e Modena Cambia.

I partiti e le liste

Il Partito Democratico è stato votato da quasi il 42% dei modenesi che si sono recati alle urne. In termini assoluti parliamo di mille voti in più rispetto al 2019, ma con il calo dell'affluenza questo si è trasformato in un aumento percentuale di oltre 5 punti.

L'Alleanza Verdi Sinistra si conferma seconda forza del centrosinistra, ma in termini assoluti gli esponenti modenesi non possono certo dirsi soddisfatti, dal momento che il consenso delle due liste che si presentarono separate nel 2019 è pressochè dimezzato in quanto a voti raccolti. Perde voti anche Modena Civica (nel 2019 Modena Solidale), che tuttavia conferma la percentuale.

Vera novità di questa tornata elettorale è stato il posizionamento del Movimento 5 Stelle, che ha scelto di entrare in coalizione con il centrosinistra. Difficile dire se la scelta ha pagato o meno, visto il calo consistente dei pentastellati a livello nazionale in uno scenario molti diverso da quello del 2019: oggi i grillini hanno dimezzato i loro voti sotto la Ghirlandina.

Come previsto, nel centrodestra si è consumato il cambio di leadership già emerso dalle ultime politiche. Fratelli d'Italia è primo partito della coalizione con numeri molto alti (da 3mila a 13mila voti in cinque anni), andando così a sostituire la Lega, che vive un tracollo nettissimo. Stabile invece Forza Italia. Nella coalizione stupisce l'ottimo risultato della lista civica Negrini Sindaco (4,77%), trainato dal candidato stesso e dal voto della destra cattolica.

Chi sono i nuovi eletti

Sula base di questi risultati va a comporsi lo scacchiere del Consiglio Comunale, con 22 mebri di maggioranza e 10 di opposizione.

Il Partito Democratico elegge 17 consiglieri, tra i quali figurano tante conferme (e tre ex assessori): Federica Venturelli, Andrea Bortolamasi, Grazia Baracchi, Diego Lenzini, Andrea Bosi, Fabio Poggi, Antonio Carpentieri, Francesca Cavazzuti, Giulia Ugolini, Luca Barbari, Stefano Manicardi, Gianluca Fanti, Francesco Antonio Fidanza, Vittorio Reggiani, Vincenza Carriero, Federica Di Padova e Fabia Giordano.

Il Movimento 5 Stelle elegge un solo consigliere, l'ex capogruppo Giovanni Silingardi. Completano il quadro della maggioranza due consiglieri dei Verdi-Sinistra (Laura Ferrari e Martino Abrate), un consigliere di Modena Civica (riconfermata Katia Parisi) e uno di Azione (Antonio Dell'Erario il più votato).

Vanno all'opposizione i due candidati sindaci Luca Negrini e Maria Grazia Modena. Se il primo potrebbe rientrare nel gruppo di Fratelli d'Italia, suo partito di appartenenza, per la professoressa dovrebbe aprirsi un'avventura in solitaria.

Fratelli d'Italia sarà il fulcro dell'opposizione e il secondo gruppo per numero di componenti. Sono cinque gli eletti, in ordine di preferenza: Ferdinando Pulitanò, l'Onorevole Daniela Dondi, luscente Elisa Rossini, Paolo Barani e Dario Franco. La lista Negrini Sindaco consegna un seggio ad Andrea Mazzi, storico animatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. Per gli altri due partiti della coalizione due conferme: Forza Italia rielegge Piergiulio Giacobazzi e la Lega Giovanni Bertoldi.