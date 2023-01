Elly Schlein candidata alla segreteria del Pd. Già 500 iscritti modenesi per sostenerla

“Crediamo che questo debba essere un congresso costituente che dia l’avvio ad un percorso che coinvolga iscritti e militanti, ma che sappia catalizzare anche energie nuove, attraverso proposte concrete che sappiano riconnettere e ricucire un rapporto con la società e le persone, che ad oggi mostra delle fragilità”.

Con queste parole Stefania Gasparini, vicesindaca di Carpi, ha introdotto la conferenza stampa di presentazione alla comunità locale modenese della candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Partito democratico, con l’obiettivo principale di avviare il percorso di ascolto e confronto con le cittadine e i cittadini modenesi, per una partecipazione sempre più attiva e condivisa della nuova comunità democratica.

“La candidatura della Schlein - afferma Mariella Lioia, ex coordinatrice di SEL che si schiera con Elly - sta restituendo entusiasmo a decine di persone che si erano allontanate dal PD e che sono pronte ora a rientrare per rigenerare e rafforzare il perimetro culturale del Partito per contribuire a costruire intorno alla proposta di Elly Schlein una nuova dimensione partecipativa che sappia mettere al centro i bisogni delle persone, dal lavoro alla casa al tema dei diritti, ricollocando il Partito Democratico nel solco dell’ascolto e dell’inclusione”.

A pochi giorni dall’apertura del sito www.partedanoi.it sono circa 500 le cittadine e i cittadini di Modena e provincia che hanno deciso di sostenere Schlein e oltre 130 gli iscritti alla piattaforma partecipa.ellyschlein.it che raggruppa le persone che decidono di diventare volontari della campagna e per Gasparini

“Questo è un grande risultato, che parte dal basso e che dimostra che mettersi in ascolto è anzitutto necessario, per sentirne e capirne desideri, paure e aspettative. Ho scelto di sostenere Elly Schlein – prosegue Lioia - perché vorrei un partito così, che restituisca fiducia e speranza alla comunità. Con le scissioni, gli strappi e le uscite il nostro partito si è impoverito, ma soprattutto ha ristretto il proprio orizzonte, il proprio modello valoriale e noi, oggi, ci assumiamo l’onere di ricucire tutto questo, per confezionare un nuovo vestito, un nuovo partito che sia in piena sintonia con la vita reale e che funga da cerniera sociale tra le persone e le istituzioni”.

Oltre a Stefania Gasparini, Andrea Bosi e Mariella Lioia è intervenuto in diretta streaming anche l’onorevole Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione ed erano presenti alcuni componenti del comitato provinciale che è ad oggi composto da: Maichol Amato, studente Roberto Annovi, già assessore e vicesindaco Comune di Nonantola Gianni Ballista, già segretario generale CGIL Modena Tiziana Baracchi, senior partner start up tecnologica innovativa; Clouds and Training Luca Barbari, avvocato Marco Biagini, assessore Comune di Formigine Andrea Burzacchini, Pd Friburgo Antonio Capasso, assessore Comune San Prospero Donatella Cassiani, circolo PD San Lazzaro Modena Est Franca Ferrari, responsabile Forum donne art.1 Angelo Flammia, presidente Arci Soliera Manuela Ghizzoni, già parlamentare Pd, responsabile scuola PD, Università di Bologna Ferruccio Giovannelli, Iscritto Pd Fiorano Modenese Rina Goldoni, circolo San Lazzaro-Modena est Riccardo Martino, studente, segretario GD Carpi Arturo Marzano, università di Pisa Mariaelena Mililli, Vicesindaca Comune di Maranello Luca Mucci, Volontario rete di solidarietà Italia Brasile Davide Muradone, Segretario pd Fiorano, responsabile progetto cooperazione internazionale Alessandro Poggi, Resp. Economia e Lavoro segreteria PD prov. Modena Vittorio Saguatti, avvocato Emanuele Saullo, resp. Ambiente e mobilità sostenibile Gd prov Modena, vicesegretario Gd Terre d’Argine Giuditta Smith, Università di Siena, vicepresidente associazione Blu Bramante Rappresentanti dei lavoratori.

Tra le prossime attività’ del comitato è previsto un incontro pubblico tra tutti quelli che sosterranno il percorso congressuale di Schlein.

Per aderire ed essere informati: partedanoimodena@gmail.com FB Partedanoi,Modena-Elly Schlein Segretaria www.partedanoi.it partecipa.ellyschlein.it