Dissapori interni, la Lega modenese espelle tre "dissidenti"

Sono stati cancellati dal "libro soci" della Lega Salvini Premier Franco Lolli Giordano di Montese, Michele Sardone e Gianluca Tomesani di Castelfranco Emilia. Il partito lo ha comunicato in queste ore, a seguito di dissapori interni che si protraevano da qualche mese.

Lolli Giordano alle ultime amministrative si è candidato nella lista elettorale a sostegno di Mazza, alternativa a quel "Uniti per Montese" sostenuta dalla Lega e da tutto il centrodestra. Da qui la rottura con il partito.

Sardone e Tomesani sono stati invece protagonisti della vicenda che ha portato poi alla spaccatura del gruppo cinsigliare del Carroccio a Castelfranco Emilia, in aperta opposizione con la storica numero uno leghista in paese, Cristina Girotti Zirotti. Nella nota del partito si legge che i due "hanno tenuto un comportamento inadeguato all'appartenenza al gruppo consiliare, di ostracismo, inopportuno anche nei confronti della capogruppo Cristina Girotti Zirotti, che gode della piena fiducia e stima del movimento e degli elettori castelfranchesi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I provvedimenti sono stati ratificati ai sensi dello Statuto della Lega Salvini Premier nel corso della riunione del direttivo di venerdì 9 ottobre. "Rappresentano la conseguenza fisiologica di un atteggiamento che non tiene conto delle posizioni espresse dalle articolazioni territoriali e che lede l'unità di intenti e di azione della Lega, in cui tutti devono lavorare per lo stesso obiettivo".