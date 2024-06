Europee: Bonaccini eletto, elezioni anticipate in regione. I risultati dei candidati modenesi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Alle elezioni Europee nel territorio modenese trionfa il Partito Democratico e con lui il candidato di punta, Stefano Bonaccini. Il Presidente di Regione ottiene il seggio all'Europarlamento come primo per distacco fra gli eletti della lista dem nel Nord-Est e lascerà quindi Bologna. Come ampiamente previsto, dunque, l'Emilia-Romagna andrà ad elezioni anticipate.

Bonaccini è risultato il più votato fra tutti i candidati in corsa, con 48.400 preferenze personali solo nella nostra provincia, facendo meglio dei leader nazionali schierati dagli altri partiti. Nella lista Pd sono arrivate seconda e terza Elisabetta Gualmini e Giuditta Pini. L'altra modenese, Silvia Panini, si è piazzata sesta.

Scorrendo quindi i candidati modenesi delle altre liste, da segnalare il secondo posto di Paolo Trande, già consigliere comunale e secondo per preferenze dietro Mimmo Lucano nella lista di Alleanza Verdi-Sinistra.

Secondo posto in lista anche per i modenesi candidati nel centrodestra. Antonio Platis di Forza Italia è arrivato di poco dietro al numero uno dei berlusconiani, Antonio Tajani. Stesso dicesi per il sassolese Stefano Bargi, secondo nella lista della Lega dopo il generale Roberto Vannacci (5.700 preferenze). Fratelli d'Italia non presentava candidati modenesi, ma a Modena sosteneva il bolognese Stefano Cavedagna, secondo dopo Giorgia Meloni (21mila preferenze). Secondo in lista anche Alberto Bosi di Alternativa Popolare.

Sono invece risultati i più votati delle rispettive liste altri due modenesi del cosiddetto Terzo Polo. Umberto Costantini per Azione e Giulia Pigoni per Stati Uniti d'Europa, il loro successo personale nel territorio modenese non basta però a garantire seggi alle le loro liste che non hanno superato lo sbarramento nazionale.

Di seguito i risultati completi: