Ex Bellco “Perché in 9 anni la proprietà non si è mai posta il tema della sostenibilità dell’azienda?”

Ieri pomeriggio, si è tenuto un presidio significativo delle lavoratrici e dei lavoratori della ex Bellco, azienda acquisita dalla multinazionale Medtronic. In vista del Tavolo Nazionale convocato dal Ministro Adolfo Urso, a cui parteciperà anche l'Assessore Regionale Vincenzo Colla, emergono preoccupazioni e domande critiche da parte di rappresentanti politici e sindacali del territorio.

La Situazione

La multinazionale Medtronic, che ha acquisito lo stabilimento produttivo della Bellco in Italia, ha annunciato improvvisamente la chiusura della produzione.

"Questo annuncio ha scosso profondamente i dipendenti e il territorio, soprattutto considerando i significativi investimenti fatti da Medtronic in progetti di ricerca sulla dialisi domiciliare e l'accordo con la multinazionale delle case di cura per dialisi Da Vita."

Le domande poste dai rappresentanti politici locali sono dirette e preoccupanti:

Sostenibilità Economica e Finanziaria: Perché, dopo nove anni di ricerca e produzione, la sostenibilità economica e finanziaria dell'azienda non è mai stata affrontata?

Innovazione e Valore Aggiunto: Nella nostra regione, la competizione si basa sulla capacità di sviluppare prodotti e processi innovativi ad alto valore aggiunto. Perché questa priorità dichiarata non è stata perseguita adeguatamente dalla proprietà?

Responsabilità del Management: Dove erano gli Amministratori Delegati e il Management? Perché nessuno sembra assumersi la responsabilità della situazione attuale?

In una nota congiunta, la Consigliera regionale Palma Costi, il Coordinatore del PD Bassa Modenese Simone Silvestri, la Segretaria PD Medolla Elena Corelli e il Consigliere del Comune di Mirandola Carlo Bassoli hanno espresso le loro preoccupazioni.

"La decisione di chiudere la produzione è inaccettabile, sia per noi che per il territorio," affermano i rappresentanti politici. "La multinazionale Medtronic ha investito per nove anni in ricerca e produzione senza mai affrontare il tema della sostenibilità economica? Dove erano gli Amministratori Delegati e il Management? Nessuno si assume la responsabilità?"