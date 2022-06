Ex Civ&Civ, Pd città di Modena “Soddisfazione per nuovo periodo di raccolta osservazioni”

“Prendiamo atto, con soddisfazione, che il progetto di ampliamento di Conad nell’area dell’ex Civ&Civ, modificato dalla cooperativa con un ridimensionamento del nuovo Polo logistico, sarà ripubblicato e soggetto a un nuovo periodo di raccolta delle osservazioni, scelta che risponde ad una nostra richiesta”, affermano il capogruppo Pd in Consiglio comunale Antonio Carpentieri, la segretaria cittadina Federica Venturelli e il responsabile Ambiente e Urbanistica Pd città di Modena Diego Lenzini.

"Il Partito democratico accoglie con soddisfazione la notizia che la Conferenza dei Servizi abbia deciso di ripubblicare il nuovo progetto, aprendo così un periodo di ulteriore raccolta di osservazioni. È quello che abbiamo chiesto in un apposito ordine del giorno da noi depositato in Consiglio comunale lo scorso 27 maggio, ritenendo fondamentale tenere aperti fino in fondo gli spazi di democrazia e di confronto fra i cittadini, le associazioni e la città tutta.

A riprova dell’attenzione che il Partito democratico ripone sul tema della partecipazione, anche su questo importante progetto, con una recente interrogazione del 14 giugno scorso, sul punto veniva interpellata l’amministrazione per conoscere se Conad avesse ufficialmente presentato un nuovo progetto dopo l’annuncio pubblico, come sarebbe proseguito l'iter tecnico e giuridico, e con quali tempi e in che modo sarà coinvolto il Consiglio comunale. I contributi che potranno arrivare da ulteriori osservazioni saranno anche un utile strumento per la politica ed il Consiglio comunale che, come da noi richiesto, dovrà essere nuovamente coinvolto, alla fine di questo percorso. Ai cittadini e comitati interessati dalla questione va il nostro ringraziamento nell’aver tenuta alta l’attenzione e, con loro, cercheremo di migliorare ulteriormente il progetto”.