Elezioni 2024, il fac-simile della scheda elettorale a Modena

I 141.645 modenesi che sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 potranno recarsi alle urne per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale potranno scegliere tra 7 candidati alla carica di primo cittadino e una nutrita pattuglia di circa 500 candidati consiglieri. Ricordiamo che si vota, insieme alle elezioni europee (scheda marrone) sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Qui è possibile consultare tutti i nomi dei candidati.

Per farlo ci sarà una scheda di colore azzurro, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano con la possibilità di indicare le preferenze per i consiglieri.

Come si vota

Tre sono le possibilità di voto:

1) Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest'ultima appoggiato.

2) Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto ‘voto disgiunto’.

3) Si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate.

Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 23 giugno - dalle 7 alle 23 - e lunedì 24 - dalle 7 alle 15 per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio). Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.